Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Warburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Warburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Bereits am Donnerstag, 30. November, hatten sich Unbekannte im Wohngebiet "Schöne Aussicht" in Warburg gewaltsam Zugang zu einem Wohngebäude verschafft. Nach ersten Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Zeit zwischen 17.45 und 19.30 Uhr ereignet haben.

Die unbekannten Täter durchwühlten sämtliche Räume und erbeuteten mehrere Gegenstände und Schmuck, die Höhe der Beute lässt sich noch nicht beziffern. Außerdem entstand erheblicher Sachschaden.

Die Spurenlage deutet darauf hin, dass für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Daher fragen die Ermittler des zuständiges Kriminalkommissariats: Wer hat zur genannten Zeit oder womöglich auch in den Tagen davor verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet wahrgenommen oder andere Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell