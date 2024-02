Abtsteinach (ots) - Ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße in Unter-Abtsteinach war das Ziel bisher unbekannter Täter. Eine Anwohnerin stellte die Beschädigungen am Samstagvormittag (17.2.) fest und alarmierte die Polizei. Was die Täter genau erbeuteten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter 06272 9305-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle ...

