LPI-SHL: Hoher Sachschaden nach Unfall

Suhl (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochvormittag brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenhütte am Bocksberg in Suhl ein. Die unbekannten entwendeten mehrere Flaschen alkoholische Getränke. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

