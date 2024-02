POL-DA: Bensheim: Heimkommende Bewohnerin stört Einbrecher

Viernheim (ots) - Am Freitag (16.2.) drangen Einbrecher in den Nachmittagsstunden in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße ein und entwendeten dort Schmuck und Münzen. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252 706-0. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christian Palzer ...

