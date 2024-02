Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Coutandinstraße brachen in der Zeit zwischen Samstagabend (17.02.) und Sonntagabend (18.02.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Es ...

