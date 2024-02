Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Coutandinstraße brachen in der Zeit zwischen Samstagabend (17.02.) und Sonntagabend (18.02.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Geld und Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

