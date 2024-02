Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim. Einbrecher erbeuten Schmuck und Münzen

Viernheim (ots)

Am Freitag (16.2.) drangen Einbrecher in den Nachmittagsstunden in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße ein und entwendeten dort Schmuck und Münzen. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252 706-0.

