Sulz a.N. A 81 (ots) - Am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden ist. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW-Busses mit Anhänger war auf der A81 in Richtung ...

mehr