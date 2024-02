Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N. A 81/Lkr. Rottweil) Anhänger gerät ins Schleudern- rund 18.000 Euro Blechschaden (12.02.2204)

Sulz a.N. A 81 (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden ist. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW-Busses mit Anhänger war auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Strecke geriet der Anhänger aus nicht geklärten Gründen ins Schleudern, wodurch der VW frontal in die Mittelschutzleitplanke krachte und der Anhänger auf die Seite kippte. Das demolierte Gespann kam quer auf beiden Fahrspuren zum Stehen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Gespanns musste der Verkehr von der Polizei über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Bei dem Unfall verletzte sich glücklicherweise niemand.

