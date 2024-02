Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Raithaslach, K6177, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall gebaut - Auto überschlägt sich (12.02.2024)

Raithaslach, K6177 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Kreisstraße 6177 zwischen Raithaslach und Windegg einen Unfall gebaut. Gegen 20 Uhr war der 29-Jährige mit einem VW Polo auf der K6177 von Raithaslach in Richtung Windegg unterwegs. Im Kurvenbereich auf Höhe des "Unteren Härtle" kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 29-Jährige befreite sich anschließend selbstständig aus dem beschädigten Auto und flüchtete zu Fuß, als ein Zeuge die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den jungen Mann jedoch kurz darauf unverletzt an einer Bushaltestelle in Zizenhausen feststellen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des am Polo entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell