Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Flüchtender Fahrer fällt im Schlangenweg Abhang herunter und kann festgenommen werden

Kassel (ots)

Kassel: Offenbar nachdem er im betrunkenen Zustand mit seinem Pkw über eine Verkehrsinsel gefahren und später zu Fuß geflüchtet war, ist ein Autofahrer in der Nacht zum heutigen Freitag im Schlangenweg einen Abhang heruntergefallen. Ein besorgter Anwohner hatte deswegen gegen 0:30 Uhr die Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Wie sich herausstellen sollte, war der 34-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt worden und konnte nach ambulanter Behandlung von den Rettungskräften bereits wieder entlassen werden. Den Heimweg durfte er danach trotzdem noch nicht antreten, denn nach ihm hatte die Polizei bereits gesucht. Offenbar er war gegen Mitternacht mit einem BMW in der Wilhelmshöher Allee, auf Höhe des Bahnhofs Wilhelmshöhe, über eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild gefahren und anschließend geflüchtet. Den BMW, an dem durch den Unfall ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden war, fanden die bei dem "Sturzeinsatz" eingesetzten Polizeibeamten schließlich auch in der Straße "Terrasse", Ecke Amalienstraße. Der 34-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest rund 2,2 Promille ergab, musste eine Streife aus diesen Gründen zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell