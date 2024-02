Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin bei Unfall auf der Hauptstraße verletzt (13.02.2024)

Donaueschingen (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Dienstagvormittag verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr war ein 86-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Hauptstraße in Richtung Donaueschingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 5 erfasst der Mercedes eine 68 Jahre alte Frau die gerade den Fußgängerüberweg überquerte. Die 68-Jährige stürzte und erlitt dabei eine Kopfplatzwunde. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell