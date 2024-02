Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Jagdansitzes

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT BOLLENSEN, (WALDGEBIET SÜDLICH DES ORTBERGS), Sonntag, der 04.02.2024, zwischen 22:20 Uhr und 23:30 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein mobiler Jagdansitz in Brand und wurde komplett zerstört. Hinweise auf die Brandverursachung gibt es bisher nicht. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell