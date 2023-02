Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Vollbrand einer Lagerhalle

Polizei ermittelt

Ober-Ramstadt (ots)

Am Sonntag (26.02.) gegen 01.45 Uhr stellte eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt einen Feuerschein und starke Rauchentwicklung in der Feldgemarkung Ober-Ramstadt fest. Als die Streife in das Gebiet "Hohe Straße" östlich der Wohnsiedlung Eiche gelangte, stand eine dortige landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle bereits voll in Flammen. In dieser waren Strohballen gelagert. Aufgrund der starken Hitze im Inneren der 15 x 20 m großen Halle, war diese in den frühen Morgenstunden bereits stark einsturzgefährdet und musste nach und nach abgerissen werden. Die Löscharbeiten werden noch bis in den Nachmittag andauern. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren aus Ober-Ramstadt und den dazugehörigen Ortsteilen eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Die erste Einschätzung ergab einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Wie es zum Brand kam, muss sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Berichterstatterin: POK'in Doerks, Polizeistation Ober-Ramstadt

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell