FW-MK: Grundausbildung - Stufe B 2023 - der Freiwilligen Feuerwehr

Iserlohn (ots)

Mit den erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfungen von 3 Ausbildungsgruppen endete die - Stufe B 2023 - der Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, welche vom 04.03.2023 bis 26.03.2023 stattgefunden hat. Da auch in diesem Jahr das Thema "Corona" noch präsent war, kamen sowohl die Teilnehmer, als auch die Ausbilder des Lehrgangs nicht an einem morgendlichen Corona-Schnelltest, der an jedem Lehrgangs-Morgen durchgeführt werden musste vorbei. Denn erst nachdem alle getestet und der Test negativ war, konnte in die Ausbildung gestartet werden. In dem 72 stündigen Lehrgang, der ausschließlich an Wochenenden durchgeführt wurde, konnte den Teilnehmern Wissen aus den Bereichen Grundtätigkeiten im Löscheinsatz, Schlauchmanagement, Brandsicherheitswachdienst, Grundtätigkeiten und Durchführung von Rettung und Selbstrettung, sowie aus der Brand- und Löschlehre, um hier nur einige Teile der Ausbildung zu nennen, vermittelt werden. Der leitende Ausbilder der - Stufe B - Brandoberinspektor Dennis Schmoll und sein 22 köpfiges Ausbilderteam zeigten sich mit den Leistungen der Teilnehmer sehr zufrieden, wovon sich am Abschlusstag auch die vierköpfige Prüfungskommission überzeugen konnte. Ein großer Dank geht hierbei sowohl von der Ausbildungsleitung, als auch von der Prüfungskommission an die Ausbilder und an die Teilnehmer, die gleicher Maßen ihre Freizeit in die Ausbildung investiert und diese zu einem Erfolg gemacht haben.

Die - Stufe B 2023 - haben erfolgreich absolviert:

Löschgruppe 11 Stadtmitte:

Odin Mann

Löschgruppe 12 Obergrüne:

Kevin Cocco Tim von Thaden

Löschgruppe 13 Bremke:

Luis Duhme Denniz Timoftei Dominik Dykiert

Löschgruppe 21 Letmathe:

Julian Kaesche Nils Schmitz Carmen Tausch Nico Werner

Löschgruppe 31 Sümmern:

Patrick Burtscher Jonas Hackenberg Oliver Grevenkamp Finn Keune Niklas Steimar Maya Westerbarkey

Löschgruppe 33 Hennen:

Finn Hemeier Benjamin Hübinger Finn Olgemann

Löschgruppe 34 Leckingsen:

Jonathan Kebler

Jugendfeuerwehr:

Marvin Groll

Sondereinheit Rettungshunde Ortungstechnik: Katrin Korte

Werkfeuerwehr Bakelite:

Orhan Konar

