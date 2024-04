Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8: Unfall mit sechs Fahrzeugen - Am Montag erlitten fünf Personen nach einem Fahrstreifenwechsel auf der A8 bei Dornstadt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 22.27 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Pkw Geely auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei Dornstadt wechselte er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen um einen Sattelzug zu überholen. Dabei übersah er wohl einen 29-Jährigen mit einem Mercedes, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch die Kollision verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle. Der 29-Jährige schleuderte links gegen eine Betonschutzwand und anschließend seitlich gegen den Auflieger des Sattelzugs. Anschließend kam er mit seinem Mercedes quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrer stieg aus dem nicht mehr fahrbereiten Mercedes und brachte sich neben der Fahrbahn in Sicherheit. Der 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacher hielt mit seinem ebenfalls stark beschädigten Geely auf dem Standstreifen an. Er erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Durch das Überfahren von Trümmerteilen entstand an einem nachfolgenden Porsche eines 21-Jährigen ein Schaden am Unterboden.

Etwa zehn Minuten später kam es zu Folgeunfällen. Ein 49-Jähriger erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte frontal mit seinem Ford Transit gegen den quer auf der Fahrbahn stehenden Mercedes. Der 49-Jährige sowie sein 46-jähriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Auch ein Audi-Fahrer kollidierte mit dem Mercedes. Der 33-jährige Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Kliniken.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 70.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrbahn musste die Autobahn rund fünf Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Dornstadt war mit vier Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Merklingen ab.

