POL-UL: (UL) Erbach - Zu viel Gas gegeben

Am Sonntag stürzte eine Bikerin von ihrem Motorrad in Erbach.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Motorrad in der Ehinger Straße (B311) in Richtung Donaurieden. Auf Höhe der Donaustraße musste sie mit ihrer Yamaha an der roten Ampel anhalten. Aufgrund einer Fehlbedienung ging der Motor aus. Nachdem die Bikerin ihre Maschine wieder starten konnte und die Ampel auf grün umschaltete, gab sie wohl zu viel Gas. Die Yamaha machte einen Wheelie. Die Kradfahrerin wurde nach hinten abgeworfen und stürzte mit dem Gesäß auf die Straße. Das Motorrad kam nach wenigen führerlosen Metern auf der Straße zum Liegen. Die Motorradfahrerin erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um die Bergung des Zweirades. Den Sachschaden an der Yamaha schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

++++ 0670290 (JS)

