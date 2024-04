Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Mann stürzt aus Wohnung

Schwere Verletzungen zog sich ein 32-Jähriger am Samstag in Königsbronn zu.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr verschaffte sich der 32-Jährige gewaltsam Zutritt zu der leerstehenden Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes im Schwarzer Weg. Dort schlug er auch ein Fenster an der Wohnung ein. Im Anschluss stürzte er aus einem Fenster in die Tiefe. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem alleinbeteiligten Unfallgeschehen aus. Was der Mann in der Wohnung wollte, ist nicht bekannt.

