POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkplatz im Grüttweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.02.2024), wurde ein weißes Pedelec der Marke Flyer entwendet. Es stand in der Philippe-Suchard-Straße und war an einer Stange angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.300 Euro. Am Mittwoch, 21.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, wurde an der S-Bahn-Haltestelle Museum / Burghof ein verschlossenes Pedelec der Marke ...

mehr