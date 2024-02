Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen a.K.: Diebstahl von hochwertigem E-Bike - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.02.2024, zwischen 16:20 Uhr und 17:45 Uhr, wurde aus einer Tiefgarage in der Straße "Am Marktplatz" in Endingen a.K. ein hochwertiges E-Bike mitsamt daran angebrachten Anhänger im Wert von rund 3.000EUR entwendet.

Das Fahrrad, der Marke "Scott", Modell "Aspect eRIDE 950" war mit einem Fahrradschloss gesichert. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen auffällig leuchtend blauen Reha-Buggy der Marke "Kangoo".

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

