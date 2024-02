POL-FR: Rheinhausen: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagnacht, 20.02.2024, wurde gegen 04:00 Uhr in der Hochburger Straße in Emmendingen aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse aus dem Handschuhfach entwendet. Weitere Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei bittet die Autofahrer in diesem Zusammenhang ihr Fahrzeug grundsätzlich zu ...

mehr