Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Großkontrolle des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres

Stralsund B96 (ots)

Am gestrigen Donnerstag (13.04.2023) führte das AVPR Grimmen eine großangelegte Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Rügenblick an der B 96 in Richtung A20 durch. Den Schwerpunkt legten die Beamten auf die Kontrolle des Güterkraftverkehrs und von Wohnmobilen.

In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr wurden insgesamt 28 Fahrzeuge von zehn Beamten kontrollierte. Davon sechs Wohnmobile oder PKW mit Wohnanhänger, ein PKW, sieben LKW über dreieinhalb Tonnen auch mit Anhängern und 14 Lastkraftwagen über zwölf Tonnen.

Dabei wurde festgestellt, dass ein Fahrzeug überladen war. Bei zwei Kontrollen wurde eine abgelaufene Sicherheitsprüfung bemängelt. Ein Fahrzeugführer hat gegen die Unfallverhütungsvorschrift verstoßen, weil er kein geeignetes Schuhwerk trug. Weiterhin wurden insgesamt neun Fahrpersonalverstöße aufgenommen. Davon vier gegen die Fahrer und fünf gegen die Unternehmer. Dabei handelte es sich um fehlende Nachträge, Fahren ohne Berufskraftfahrerqualifikation, fehlende Aufzeichnungen im Mehrfahrerbetrieb oder Verstöße gegen die Download- oder Archivierungsfrist.

Auch die Überwachung der Geschwindigkeit bildete einen Schwerpunkt der Kontrolle. Bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunden wurden insgesamt 276 Verstöße festgestellt. Wobei 219 Verwarnungsgelder und 57 Bußgelder aufgenommen wurden.

Die Thematik Geschwindigkeit bildet den Schwerpunkt bei den Monatskontrollen der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" und wird auch weiterhin im Monat April noch fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell