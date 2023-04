Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Diebe haben es auf Diesel und Baumaschinen abgesehen

Barth (ots)

In Barth haben Diebe gleich zwei Betriebe angegriffen und bestohlen. Am Donnerstag (13.04.2023) wurde der Polizei gemeldet, dass im Gewerbegebiet am Mastweg unbekannte Täter Diesel aus einer Baumaschine entwendet haben. Nach ersten Erkenntnissen haben sich der oder die Täter Zutritt zu dem umzäunten Betriebsgelände verschafft und dort etwa 250 Liter Diesel gestohlen. Die vermutliche Tatzeit liegt innerhalb der letzten Woche, zwischen Grünem Donnerstag und gestern.

Zu einer weiteren Tat kam es im Gewerbegebiet am Betonwerk. Dort haben die Täter einen Bauwagen geöffnet und daraus diverse Baumaschinen der Marke Makita gestohlen. Die Tatzeit kann hier auf den 13.04.2023 gegen 14:45 Uhr bis 14.04.2023, 03:45 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Unterstützung. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder möglichen Tätern geben können, werden geben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231/6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

