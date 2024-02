Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Frau von Unbekanntem sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Frau sexuell belästigt haben soll ein Unbekannter am 21.02.2024 im Freiburger Stadtteil Rieselfeld.

Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, wartete sie um circa 12.35 Uhr im Bereich der Kreuzung Adelheid-Steinmann-Straße/Rieselfeldallee an einem Straßenbahnübergang, um die ankommende Bahn passieren zu lassen. In diesem Moment soll ein hinter ihr stehender Mann sie zunächst nach Geld gefragt und ihr danach unsittlich ans Gesäß gegriffen haben. Danach soll sich der Mann in Richtung Geschwister-Scholl-Platz entfernt haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,70 Meter groß, 30-35 Jahre alt, braune, zerzauste, ohrenlange Haare, vermutlich alkoholisiert, helle Hautfarbe, dunkelblauer übergroßer Kapuzenpulli, "schlabbrige" Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

