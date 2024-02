Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Murg: Brand eines Sägewerks - Feuer greift auf angrenzendes Wohnhaus über - Großeinsatz - hier: Nachlöscharbeiten dauern an - Millionenschaden - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Das Feuer ist weitestgehend gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dürften allerdings noch den ganzen Tag andauern. Solange bleibt die Ortsdurchfahrt auch gesperrt. Das Sägewerksgebäude auf dem Betriebsgelände und ein dortiges Wohnhaus wurden durch den Brand zerstört. Ein an das Gelände direkt angrenzendes Wohnhaus konnte gerettet werden und blieb unbeschädigt. Durch vermutlich vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer waren die insgesamt zehn Bewohner dieser Häuser gewarnt worden und konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Wegen des starken Funkenfluges waren vorsorglich noch zwei Häuser auf der gegenüberliegenden Seite geräumt worden. Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen. Die Feuerwehr war und ist mit rund 200 Einsatzkräften vor Ort, das Rote Kreuz mit rund 30. Die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen werden vom Polizeiposten Laufenburg geführt. Dieser bittet die Verkehrsteilnehmer, die die Bewohner warnten, sich dort zu melden (Kontakt 07763 9288-0).

Erstmeldung:

Am Donnerstagmorgen, 22.02.2024, gegen 04:45 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände eines Sägewerks in Murg-Hänner zu einem Brand. Vom Feuer betroffen sind Betriebsgebäude und ein dortiges Wohnhaus. Auch griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand konnten alle Bewohner rechtszeitig die Häuser verlassen und blieben unverletzt. Ein weiteres Ausbreiten konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Derzeit dauern die Löscharbeiten an. Bislang erlitten zwei Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz wie auch das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk. Die Ortsdurchfahrt von Hänner ist gesperrt. Es wird nachberichtet.

