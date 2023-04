Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw zerkratzt

Gera (ots)

Gera. Der Eigentümer eines BMW meldete sich am 17.04.2023 bei der Polizei in Gera und meldete, dass sein, in der Prof.-Simmel-Straße geparktes, Fahrzeug beschädigt wurde. Die Tatzeit konnte nach ersten Ermittlungen auf die Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:10 Uhr eingegrenzt werden. Bei seiner Tat verursachte der Täter Lackkratzer an dem BMW und verursachte so Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern Sie Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 zu melden. (TL)

