Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung ausgesprochen und Zaun beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Insgesamt fünf Männer zwischen 26 und 65 Jahren erschienen am 16.04.2023 in der Alleestraße an dem Haus eines 41-Jährigen. Hier beschädigten sie gegen 16:30 Uhr eine Überwachungskamera und flüchteten. Gegen 20:25 Uhr erschienen sie erneut an der Anschrift und forderten den Geschädigten auf, sich ihnen zu stellen. Sie drohten ihm hierbei mit Schlägen. Als der 41-Jährige die Aufforderung ignorierte, begannen die Personen, sich gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück zu verschaffen. Währenddessen rief der Geschädigte die Polizei, so dass die Täter mit einem Fahrzeug flüchteten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten sie angetroffen und namentlich bekannt gemacht werden. Die Kriminalpolizei leitete ein Strafverfahren ein. (TL)

