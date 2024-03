Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin zwingt Straßenbahn zur Vollbremsung - Fahrgäste leicht verletzt

Mannheim (ots)

Eine Straßenbahn der Linie 2 befuhr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Jolly-Straße, als eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin dieser die Vorfahrt nahm. Die unbekannte Fahrerin befuhr ebenfalls die Mittelstraße und missachtete im Kreuzungsbereich der Gärtnerstraße die Vorfahrt der herannahenden Straßenbahn, sodass diese eine Vollbremsung einleiten musste. Durch die Bremsung wurden zwei Fahrgäste der Straßenbahn leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzte im Anschluss ihre Fahrt in Richtung Ludwig-Jolly-Straße fort, ohne ihrer Pflicht als Unfallverursacherin nachzukommen. Es kam zu keinem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Fahrzeugführerin haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden, unter: 0621-174 4222.

