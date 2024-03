Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Mannheim (ots)

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Mittwoch gegen 8.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Luzenbergstraße und der Spiegelstraße. Eine 45-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr von der Spiegelstraße in die Luzenbergstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt der Verkehrsteilnehmer auf der Luzenbergstraße. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Fahrbahn der Luzenbergstraße befand, kollidierte mit der 45-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro.

