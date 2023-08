POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Erkrath / Hilden - 2308098

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Samstagnachmittag, 26. August 2023, wurde auf der Straße Trills in Erkrath-Hochdahl ein sechsjähriger Junge bei einem Straßenfest von einem Kleinkraftrad eines 20-Jährigen angefahren und leicht verletzt. Aufmerksame Zeugen verhinderten die Flucht des Unfallverursachers und alarmierten folgerichtig die Polizei.

Das war geschehen:

Gegen 14.50 Uhr hatte ein 20-Jähriger die Absicht, mit einem Kleinkraftrad die zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Straßenfestes gesperrte Straße "Trills" zu befahren. Hierbei umfuhr er in Höhe der Einmündung zum Klosterweg eine aufgestellte Absperrbake und setzte seine Fahrt auf der von zahlreichen Besuchern stark frequentierten Straße Trills fort. Nach Zeugenangaben umrundete er Passanten mit seinem Roller wobei er jedoch einen sechsjährigen missachtete und ihn anfuhr. Der Junge fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, versuchte der 20-Jährige, sich von der Unfallörtlichkeit zu entfernen. Aufmerksame Zeugen hinderten ihn an der Flucht und alarmierten folgerichtig die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass das Kleinkraftrad augenscheinlich manipuliert war, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und stellten das Mofa der Marke Peugeot sicher. Zudem konnte der Erkrather keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so dass die Beamten gleich mehrere Ermittlungsverfahren einleiteten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitagmittag, 25. August 2023, bis Samstagvormittag, 26. August 2023, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hegelstraße in Hilden. Die Fahrerin eines schwarzen Porsche Macan hatte ihr Fahrzeug gegen 14:25 Uhr in Höhe der Hausnummer 5, in Fahrtrichtung Forstbachstraße gesehen, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Morgen kehrte sie, gegen 11:40 Uhr, zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Der Schaden war vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug entstanden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen hatte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

