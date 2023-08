Polizei Mettmann

POL-ME: Mehr als fünf Kilogramm Cannabis sichergestellt: Polizei fasst mutmaßlichen Dealer - Vorführung beim Haftrichter - Langenfeld - 2308094

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag (27. August 2023) in einer Wohnung eines 36-Jährigen mehr als fünf Kilogramm Cannabis und eine hohe Summe Bargeld sichergestellt. Zudem wurde der Wohnungsinhaber festgenommen. Der mutmaßliche Dealer wird am heutigen Montag (28. August 2023) einem Haftrichter vorgeführt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:45 Uhr in der Nacht wurde die Polizei an die Bahnhofstraße nach Immigrath gerufen, weil in der Wohnung in einem der dortigen Mehrfamilienhäuser ein Mann herumgeschrien und randaliert haben soll. In der Wohnung trafen die Polizeibeamten kurz darauf auf den 36-jährigen Bewohner, der ganz augenscheinlich unter dem erheblichen Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Doch nicht nur das:

In der Wohnung des Langenfelders stellten die Beamten fest, dass diese zur professionellen Aufzucht von Cannabis-Pflanzen umfunktioniert worden war. Zudem stellten die Polizisten in mehreren Eimern insgesamt mehr als fünf Kilogramm abgeerntetes Cannabis sicher. Außerdem fanden die Polizeibeamten in der Wohnung des Mannes rund 25.000 Euro an Bargeld, welches beschlagnahmt wurde.

Im Zuge der Festnahme des mutmaßlichen Dealers leistete dieser erheblichen körperlichen Widerstand: So schlug er nach den Polizisten und bespuckte eine Polizeibeamtin. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Letztendlich konnte der Widerstand des 36-Jährigen jedoch durch den Einsatz von Pfefferspray gebrochen werden. Anschließend wurde der Mann, der bis dato polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war, zur Polizeiwache gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll der Mann am heutigen Montag (28. August 2023) einem Haftrichter vorgeführt werden. Entsprechende Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

