Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Erneut Diebstahl eines fest verbauten Navigationsgerätes

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wieder einmal wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft ein fest eingebautes Navigationsgerät aus einem Fahrzeug entwendet. Ein 44-Jähriger stellte seinen Peugeot am Dienstag gegen 23 Uhr am Messplatz ab. Als er am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Diebstahl fest. Wie hoch der Sach- und Diebstahlsschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Brühl zu melden, unter: 06202-71282.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell