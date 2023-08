PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrzeug auf Schulparkplatz beschädigt +++ Autofahrer berauscht und mit Waffe im Auto unterwegs +++ Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt +++ Fast ein Dutzend Geschwindigkeitsverstöße geahndet

Hofheim (ots)

1.Fahrzeug auf Schulparkplatz beschädigt, Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Montag, 14.08.2023, 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein in Schwalbach am Taunus geparkter Pkw von Unbekannten beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Gegen 18:00 Uhr musste die Besitzerin eines blauen Citroen Berlingo feststellen, dass ihr Fahrzeug in der vergangenen dreiviertel Stunde von Unbekannten zerkratzt worden war. Bei dem Tatort handelt es sich um den Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Weißen Stein". Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor, weshalb die Polizeistation Eschborn Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegennimmt.

2. Autofahrer berauscht und mit Waffe im Auto unterwegs, Hattersheim-Okriftel, Sindlinger Straße, Dienstag, 15.08.2023, 21:30 Uhr

(fh)Eine Verkehrskontrolle der Polizei hat am Dienstagabend in Okriftel einen mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann entlarvt. Weiterhin stellte die Polizei bei ihm eine Waffe sicher. Gegen 21:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Mainstraße in Okriftel ein schwarzer 3er BMW auf, der in Richtung der Sindlinger Straße unterwegs war und mehrfach die Trennlinie zur Gegenfahrbahn überfuhr. Weiterhin bog das Fahrzeug ab, ohne den Blinker zu betätigen. Daraufhin entschlossen sich die Beamten dazu, dass Fahrzeug und dessen Fahrer zu kontrollieren. Bei dem Mann am Steuer, einem 33-jährigen Hattersheimer, ergaben sich körperliche Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, sodass ein vorläufiger Drogentest mit ihm durchgeführt wurde. Dieser schlug auf Kokain an, sodass er die Polizisten zur Dienststelle begleiten musste. Davor wurde jedoch noch der BMW durchsucht, mit dem Ergebnis, dass in der Mittelkonsole ein griffbereiter Teleskopschlagsock aufgefunden und sichergestellt werden konnte. In der Polizeistation wurde dem Hattersheimer Blut abgenommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz und einer Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.

3. Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Dienstag, 15.08.2023, 11:15 Uhr

(fh)Zur Mittagszeit ereignete sich am Dienstag in Hochheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Um 11:15 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Mountainbike den auch für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Frankfurter Straße entlang. Zeitgleich beabsichtigte ein 51-jähriger Hochheimer mit seinem Citroen in ein Grundstück der Frankfurter Straße einzubiegen und übersah dabei den Fahrradfahrer. Trotz einer Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, sodass der 33-Jährige von dem Pkw erfasst wurde und stürzte. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von knapp 400 Euro.

4. Fast ein Dutzend Geschwindigkeitsverstöße geahndet, Kelkheim-Münster, Johann-Strauß-Straße, Dienstag, 15.08.2023, 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Bei einer am Dienstagvormittag im Kelkheimer Ortsteil Münster durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei leider einige Verstöße ahnden müssen. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr hatten sich die Beamten mit ihrem Messgerät in der Johann-Strauß-Straße, einer 30er Zone, postiert. In dem genannten Zeitraum fielen insgesamt 11 Fahrerinnen und Fahrer auf, die sich nicht an die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung hielten und somit zu schnell unterwegs waren. Gegen die Personen wurde ein Odungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und mit ihnen entsprechende aufklärende Gespräche geführt. Der Großteil der Kontrollierten zeigte Einsicht und befürwortete die Maßnahmen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell