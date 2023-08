PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen+++Pfefferspray versprüht+++PKW-Fahrer schwerverletzt+++Verkehrsunfallflucht+++Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1. Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen, Hattersheim, Bahnhofstraße, Sonntag, 13.08.2023, 02:00 bis 02:05 Uhr

(jk)Durch eine Streife der Polizeistation Hofheim wurde in der Nacht ein 30-Jähriger Hattersheimer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für die Beamten erhärtete sich schnell der Verdacht eines vorherigen Betäubungsmittelkonsums. Im Zuge dessen sollte der Fahrer vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim gebracht werden. Unvermittelt schlug der Beschuldigte dabei gegen den Oberkörper eines Beamten und versuchte diesen wegzuschubsen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten zudem noch mehrere Gramm Haschisch bei der Person aufgefunden werden. Entsprechend wurden mehrere Anzeigen gefertigt, welchen sich der Beschuldigte nun verantworten muss.

2. Pfefferspray versprüht, Hattersheim, Kapellenstraße, Sonntag, 13.08.2023, 01:42 Uhr

(jk)Ein 19-Jähriger Hattersheimer wurde unvermittelt von zwei Personen angegangen. Die beiden unbekannten Täter hielten mit ihrem Fahrzeug neben dem Geschädigten an einer Kreuzung in Hattersheim. Beide stiegen aus dem Fahrzeug aus. Während einer dem Geschädigten gegen das Bein trat, sprühte der andere ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend fuhren die Täter mit dem Fahrzeug davon. Der Geschädigte konnte oder wollte keinerlei Angaben zu den Personen machen.

Möglichen Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich der der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. PKW-Fahrer schwer verletzt, Hofheim-Langenhain L3018, Samstag, den 12.08.2023, 14:27 Uhr

(jk)Am Samstagmittag kam es in Hofheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Das Fahrzeug kam aus bisher unbekannten Gründen auf der L3018 zwischen Langenhain und Wildsachsen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

4. Verkehrsunfallflucht, Hochheim, Am Steeg, Samstag, den 12.08.2023, 13:30 bis 15:40 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum wurde ein schwarzer Mercedes bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt in der Straße "Am Steeg" in Hochheim. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Geschädigte einen Schaden im Frontbereich fest, welcher auf ca. 2000 Euro geschätzt wird. Der oder die Verursacher/-in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der regionale Verkehrsdienst übernimmt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0

5. Trunkenheitsfahrt, Schwalbach a. Ts. Samstag, 12.08.2023, 21:09 Uhr

(jk)Am Samstagabend wurde eine 48-Jährige Frau aus Winterberg mit über 3 Promille aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrerin wurde in ihrem Suzuki in Schwalbach angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den genannten Wert, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn durchgeführt wurde.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell