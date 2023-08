PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrrad aus Keller entwendet +++ Versuchter Diebstahl aus Baustelle

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebstahl aus Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Freitag, 04.08.23, 18:00 Uhr - Freitag, 11.08.23, 19:00 Uhr

65779 Kelkheim (Taunus), Frankenallee

Unbekannte Täter entwendeten aus dem verschlossenen Kellerraum des Mehrfamilienhauses ein hochwertiges Herrenrad. Das zur Sicherung des Fahrrads angebrachte Schloss wurde hierzu gewaltsam aufgebrochen und entfernt. Wie der Täter Zutritt zum Mehrfamilienhaus und dem danach betretenen Kellerraum erlangte ist derzeit noch ungeklärt. Das entwendete Fahrrad der Marke Cube hat einen Gesamtwert von ca. 1250,00 EUR. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.

2. Versuchter ED aus Baustelle

Samstag, 12.08.2023, 01:24 Uhr

65760 Eschborn, Frankfurter Straße

Die Rohbaustelle eines Gewerbeobjekts in der Frankfurter Straße in Eschborn wurde in der Nacht zu Samstag zur besagten Tatzeit durch zwei bislang unbekannte Täter aufgesucht und betreten. Zunächst verschafften sich die beiden Täter Zutritt zur umzäunten Baustelle. Hier versuchte man nun die Tür des aufgestellten Baucontainers gewaltsam aufzuhebeln. Die Täter brachen den erfolglosen Versuch wenig später ab und flüchteten in unbekannte Richtung, noch bevor die durch Zeugen alarmierten Polizeifahrzeuge das Gelände erreichten. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell