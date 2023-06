Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Hohen Sachschaden verursachte am Sonntag ein 73-jähriger VW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Der Mann war gegen 13:15 Uhr auf der Bundesstraße 86 von Weißensee in Richtung Straußfurt gefahren. Auf Höhe eines Bahnübergangs kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und kollidierte anschließend mit zwei Bäumen. Glücklicherweise blieben er und seine Beifahrerin augenscheinlich unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem VW und den Bäumen wurde auf über 40.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen war der 73-jährige Mann kurzzeitig am Steuer eingeschlafen. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (DS)

