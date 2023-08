Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Neunkirchen (ots)

Am 17.08.23 um 10:40 Uhr kam es in Neunkirchen im Bereich der Einmündung Hüttenbergstraße/Oberer Markt/Langenstrichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 23-jährigen Fußgänger aus Neunkirchen. Besagter Fußgänger war im Begriff, die Fahrbahn im besagten Einmündungsbereich in Richtung Langenstrichstraße zu überqueren. Dies hatte ein männlicher Fahrzeugführer, welcher zu diesem Zeitpunkt die Hüttenbergstraße in Richtung Oberer Markt mit überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte, zu spät erkannt und fuhr ungebremst auf den Fußgänger zu. Letztlich konnte sich der Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite vor einer Kollision mit dem herannahenden Fahrzeug retten. Hierbei schlug der Fußgänger auf der Fahrbahn auf und verletzte sich im Kopf- sowie Gesichtsbereich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unbekümmert fort, ohne jegliche Hinweise zu sich zu hinterlassen oder Hilfe zu leisten. Bei dem besagten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Skoda Octavia älteren Baujahres. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte an die Polizei Neunkirchen wenden.

