Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rödderstraße/ Von Unfallstelle geflüchtet

Coesfeld (ots)

Nach der Kollision mit einem Baum am Samstag (11.11.23) in der Dülmener Bauerschaft Daldrup, flüchtete der unbekannte Autofahrer. Gegen 2.50 Uhr befuhr dieser die Rödderstraße (K27). Er kam rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Baum zusammen. Die Polizei ermittelte in der Folge einen 19-Jährigen, der in Verdacht steht, das Auto gefahren zu haben. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell