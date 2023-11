Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthof

Autofahrer fährt Füßgänger an und flüchtet anschließend - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 21-jähriger Nottulner stand mit einer Personengruppe am 11.11.2023, gegen 21.40 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Straße "Potthof" in Nottuln. Als der von der Dülmener Straße kommende Autofahrer auf das Gelände der Tankstelle in Richtung des Eingangsbereiches fahren wollte, musste er an der Gruppe vorbeifahren. Dabei hielt der Autofahrer keinen ausreichenden und angemessenen Abstand zur Personengruppe. Es kam zu einer Kollision mit dem 21-Jährigen, der sich dabei am Fuß verletzte.

Nachdem der unbekannte Autofahrer den Eingangsbereich passierte, verließ er seinen Pkw und beschwerte sich bei dem 21-Jährigen, dass dieser sich nicht so anstellen solle. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfallfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche - ca. 30 Jahre alt - 1,78 m groß - schwarze kurze Haare

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

