Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zweier Radfahrer - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (28.03.), gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Neersener Straße, zwischen dem Stodiekring und der Gustav-Heinemann-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 74- jähriger Kaarster befuhr den Radweg der Neersener Straße in Fahrtrichtung Kaarster See, als er mit einem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer zusammenstieß.

Der Kaarster stürzte infolge der Kollision und musste verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der andere Radfahrer, etwa 180- 185 Zentimeter groß, circa 40 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose, setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen geben können, sowie den Radfahrer, der sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Beide werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell