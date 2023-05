Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Regenmengen überfluten Kurvenbereich der Pottgießerstraße

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lindenhorst: Am Donnerstagabend (11.05.23) meldete ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr gegen 21:45 Uhr der Einsatzleitstelle eine überflutete Fahrbahn an der Pottgießerstraße. Diese setzte sofort ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der nahe gelegenen Feuerwache 2 (Lindenhorst) in Bewegung. An der Einsatzstelle war im Bereich Pottgießer- Ecke Westererbenstraße in einer unübersichtlichen Kurve die Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 60m² überflutet. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle mit beiden Feuerwehrfahrzeugen ab und sperrte den Bereich. Ein Versuch einen Kanalablauf zu öffnen scheiterte, da dieser verstopft und auch nicht durch Spülen mit einem Strahlrohr frei wurde. Durch einen Trupp brachten die Einsatzkräfte dann eine elektrische Pumpe in Stellung, die das Wasser abpumpte und in einen gegenüberliegenden Kanaleinlauf ableiten konnte. Nach ca. 1,5h war das Wasser abgepumpt und die Straße konnte wieder frei gegeben werden. Ein Spezialfahrzeug der Stadtentwässerung war angefordert und kümmerte sich abschließend um den verstopften Ablauf. Im Einsatz waren insgesamt 7 Feuerwehrleute von der Feuerwache 2 (Lindenhorst) und Löschzug 21 (Bodelschwingh).

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell