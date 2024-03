Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Linienbus

Neuss (ots)

Am Ostersonntag (31.03.2024), um 17:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Personen, davon zwei Kleinkinder im Alter von 17 Monaten und vier Jahren. Ein 45-jähriger VW-Fahrer aus Meerbusch beabsichtigte in der Neusser Innenstadt von der Straße Am Stadtarchiv auf die Oberstraße einzufahren und übersah dabei einen bevorrechtigten Linienbus der Stadtwerke Neuss. Aufgrund der Gefahrenbremsung und der Kollision wurden sechs Fahrgäste und der Busfahrer leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der verursachende Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand hoher Sachschaden. (ev/sto)

