Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hubschrauber nach Fluchtversuch im Einsatz

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Zusammenhang mit einem Einbruch in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen. Gegen 3.10 Uhr am Donnerstag, 14. März 2024, meldete sich der Wachdienst einer Firma in der Europastraße bei der Polizei, weil er beobachtet hatte, wie zwei Unbekannte dabei waren, Kupferkabel zu stehlen. Als er die beiden Männer ansprach, flüchteten sie in Richtung Brüsseler Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellten sie ein Auto mit rumänischen Kennzeichen auf dem Parkplatz eines angrenzenden Supermarktes fest, das fluchtartig von diesem herunterfuhr. Umgehend nahm der Streifenwagen die Verfolgung auf. Bei seiner innerstädtischen Flucht erreichte der Wagen der beiden Tatverdächtigen eine Geschwindigkeit von über 130 Stundenkilometern. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor der Fahrer schließlich beim Versuch, von der Plauener Straße in die Straße Hüller Mühle abzubiegen, die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit zwei geparkten Wagen am Seitenrand. Eines der Fahrzeuge wurde durch den Aufprall in den angrenzenden Garten eines Wohnhauses geschoben.

Umgehend setzten die beiden Tatverdächtigen ihre Flucht zu Fuß fort. Der Fahrer, ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, konnte nach kurzer Verfolgung von einem Beamten eingeholt werden. Da der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss das Auto gefahren war, wurde noch vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, wo ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen wurden.

Nach dem flüchtigen, zweiten Tatverdächtigen suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber. Gegen 4.50 Uhr konnte die Besatzung den Gesuchten schließlich entdecken. Der Mann, ein 31-jähriger Duisburger, hatte sich in einem Hinterhof in der Straße Hüller Mühle auf einen etwa 15 Meter hohen Baum geflüchtet. Einsatzkräfte umstellten den Baum und konnten den Tatverdächtigen schließlich dazu bewegen, vom Baum herunterzukommen. Auch bei ihm fiel ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv aus.

Die beiden polizeibekannten Männer wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell