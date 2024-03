Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl durch Wasserwerkertrick - Bleiben Sie achtsam!

Gelsenkirchen (ots)

Ein älteres Ehepaar aus Erle ist am Dienstag, 12. März 2024, um einen vierstelligen Geldbetrag mit dem sogenannten Wasserwerkertrick bestohlen worden. Gegen 14 Uhr klingelten zwei Unbekannte in blauer Arbeitskleidung an der Wohnung der Gelsenkirchener und gaben sich als Wasserwerker aus. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu wollen, bekamen sie Zutritt zu der Wohnung an der Cranger Straße. Während der 84-jährige Senior im Bad gebunden wurde, wurde seine 83-jährige Frau in der Küche beschäftigt. In dieser Zeit hat sich ein dritter Tatverdächtiger Zutritt zu der Wohnung verschafft, sie durchsucht und das Bargeld gestohlen. Als die Situation dem 84-Jährigen seltsam vorkam, verwies er die falschen Handwerker der Wohnung. Erst nachdem die Unbekannten weg waren, bemerkte das Ehepaar den Diebstahl.

Zwei Tatverdächtige sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, haben laut Zeugenaussage einen dunkleren Teint, dunkle, kurze Haare und sprachen Deutsch mit Akzent. Der dritte Tatverdächtige ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Ansonsten ist die Beschreibung identisch. Alle drei trugen einen sogenannten Blaumann.

Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern: Gewähren Sie keinen unbekannten Personen Zutritt in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie oder Freunde und alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell