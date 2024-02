Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.02.2024:

Edermünde

Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Samstag, 10.02.2024, 14:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 17:15 Uhr

Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße "Im Liederbach" in Edermünde-Besse eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen sind die unbekannten Täter über die Terrassentür in das Hausinnere gelangt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wird derzeit davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter eine Terrassentür des Wohnhauses aufhebelten. Im Anschluss wurden mehrere Räume des Wohnhauses betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter erbeuteten hierbei Schmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 200,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

