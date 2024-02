Polizei Homberg

POL-HR: Friedliche Protestaktion von Landwirten im Schwalm-Eder-Kreis

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.02.2024:

Am Freitagmorgen fuhren mehrere Traktoren aus dem Schwalm-Eder-Kreis zu den Autobahn Anschlussstellen der A 49 (Borken) und der A 7 (Knüllwald-Remsfeld).

Grund hierfür war, dass die zunächst vom Schwalm-Eder-Kreis verbotenen, dann durch das Verwaltungsgericht Kassel wieder erlaubten Bauernproteste an der A7 und A49, in eingeschränkter Form nun doch stattfinden durften. Der Landkreis gestattete in Folge die Protestaktionen an den Autobahnauffahrten A 49 Borken und A 7 Knüllwald Remsfeld zwischen 8 Uhr - 10 Uhr und 12 Uhr bis 14 Uhr.

Nach einem Vergleich, der am Freitagmorgen kurzfristig zwischen dem Landkreis und dem Anmelder geschlossen wurde, konnten zusätzlich die Autobahnauffahrten A49 in Neuental und Gudensberg sowie die Autobahnauffahrt der A7 in Melsungen für die Protestaktion genutzt werden.

Im Rahmen dieser Versammlungen blieben größere Verkehrsbehinderungen aus. Der Verkehr konnte weitestgehend fließen, wenn auch teilweise temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen an Autobahnauffahrten zu verzeichnen waren.

Neben diesen Blockadeaktionen fuhr ein Fahrzeugkorso, bestehend aus ca. 20 Traktoren und Lastkraftwagen, durch das Homberger Stadtgebiet. Die Gesamtteilnehmerzahl wird auf ca. 80 Fahrzeuge geschätzt. Die Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer verhielten sich durchweg kooperativ.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

