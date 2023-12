Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Täter entwendet Bargeld in Wehrstedt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am 05.12.2023, gegen 12:00 Uhr, legte in 77-jähriger Geschädigter nach einem Einkauf in einem Supermarkt in der Straße "Lammetal" in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Wehrstedt, versehentlich seine Geldbörse auf seinen Pkw. Anschließend fuhr er von Wehrstedt in Richtung Bodenburg.

Auf der Fahrtstrecke fiel seine Geldbörse vom Pkw herunter. Erst später bemerkte der Geschädigte den Verlust seines Portemonnaies.

Bei einer darauffolgenden Nachschau konnte er die Geldbörse am Straßenrand nahe des Wehrstedter Friedhofs (Straße "An der Kirche") gegen 13:15 Uhr wiederauffinden. Hierbei stellte er fest, dass das darin enthaltende Bargeld entwendet worden war. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in hiesiger Sache aufgenommen. Wer hat im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 13:15 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen, die eine braune Geldbörse an sich genommen hatten? Hinweisgeber mögen sich an die Polizei unter der Rufnummer 050639010 wenden.

