Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 400 Liter Diesel abgezapft - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) In der Zeit von Samstag, 02.12.2023, 10.00 Uhr, bis Montag, 04.12.2023, 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus dem Tank eines geparkten LKW ca. 400 Liter Dieselkraftstoff. Der LKW parkte in dieser Zeit in der Breslauer Straße, im Bereich der Zufahrt zum dortigen Industriegebiet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell