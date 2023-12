Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Sarstedt startet mit Prävention

Sarstedt

Sarstedt - (blk)Im Zeitraum vom 02.12.2023 bis 08.12.2023 führt das Polizeikommissariat Sarstedt in enger Zusammenarbeit mit Einsatzkräften aus Hildesheim und der Bereitschaftspolizei Hannover im gesamten Zuständigkeitsbereich eine Verkehrssicherheitswoche durch. Das Ziel der Verkehrssicherwoche ist neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten insbesondere die Prävention und Sensibilisierung für Gefahren im Straßenverkehr.

Das Hauptaugenmerk der Aktionswoche liegt vor allem in der Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Neben Geschwindigkeitsüberwachungen, ganzheitlichen Verkehrskontrollen zur Feststellungen der Fahrtüchtigkeit sowie Kontrollen des Radverkehrs - insbesondere im Hinblick auf Beleuchtungseinrichtungen während der dunklen Jahreszeit -, ist ein weiterer Schwerpunkt die Durchführung von Schulwegkontrollen, um gerade den Jüngsten einen sicheren Schulweg zu gewähren.

An einem Stand der Polizei im Supermarkt am Moorberg konnten die Bürgerinnen und Bürger am Montagmittag in den direkten Austausch mit einem Beamten des Präventionsteams der Polizei Hildesheim kommen. Der Beamte stand für Fragen und Anmerkungen rund um die Verkehrssituation im Bereich Sarstedt zur Verfügung. Vorab wurden durch das Präventionsteam neongelbe Fahrräder im Bereich der Voss-Straße aufgestellt und sollen auf die Gefahren für Radfahrende im Straßenverkehr durch fehlende Beleuchtung oder zu geringen Abstand aufmerksam machen.

