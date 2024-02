Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von GPS Empfängern aus Lagerhalle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.02.2024:

Wabern

Tatzeit: Donnerstag, 01.02.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 07.02.2024, 11:00 Uhr

In den letzten Tagen brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in Wabern-Udenborn ein. Am Tattag entfernten sie zunächst das Schloss der Lagerhalle. Im Anschluss durchsuchten sie den Innenraum nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Unbekannten zwei GPS Empfänger, die in landwirtschaftlichen Fahrzeugen verbaut waren.

Die genaue Schadenshöhe und der Wert des Stehlgutes stehen bislang noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell